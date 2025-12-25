Трамп позвонил ребенку и начал хвастаться победами: он говорил малышу о выборах

Впрочем, подобным все не ограничилось. Во время того же мероприятия президент США торжественно объявил, что Вашингтон следит за Санта-Клаусом. В первую очередь для того, чтобы определить, является ли тот «хорошим». И в данном вопросе беспокоиться, уверен Трамп, не о чем.