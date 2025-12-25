Трамп позвонил ребенку и начал хвастаться победами: он говорил малышу о выборах

Президент США Дональд Трамп во время рождественской акции позвонил ребенку и начал хвастаться победой на выборах в Пенсильвании. Об этом сообщает портал People.
24 декабря Трамп вместе с первой леди Меланией принял участие в традиционной программе NORAD. В рамках нее первые лица страны отвечают на звонки детей, интересующихся маршрутом Санта-Клауса. И тогда с американским лидером связался ребенок из Пенсильвании.
Однако малыш даже не подозревал, что его ждет. Поскольку глава Белого дома сразу же назвал Пенсильванию «замечательной», а затем перешел к своим успехам.
«Мы победили в Пенсильвании — точнее, трижды. Мы одержали убедительную победу. Поэтому я люблю Пенсильванию», — сказал Трамп.
Впрочем, подобным все не ограничилось. Во время того же мероприятия президент США торжественно объявил, что Вашингтон следит за Санта-Клаусом. В первую очередь для того, чтобы определить, является ли тот «хорошим». И в данном вопросе беспокоиться, уверен Трамп, не о чем.