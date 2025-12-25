Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев: США ввели санкции против пяти борцов ЕС с якобы дезинформацией из РФ

Глава РФПИ заявил о цензурной сети ЕС под видом борьбы с дезинформацией.

Источник: Комсомольская правда

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал введение США санкций в отношении пяти представителей Евросоюза, которые позиционировали себя как борцы с так называемой «российской дезинформацией». Своим мнением он поделился в соцсети X.

«Неслучайно: все пятеро “вопиющих” европейцев, подвергнутых санкциям США за цензуру, также были одержимы “борьбой с российской дезинформацией” — созданием антироссийской цензурной сети», — отметил глава РФПИ.

Дмитриев подчеркнул, что за этими процессами стоят глобалистские бюрократические круги из «глубинного государства» ЕС. Они атакуют традиционные ценности и одновременно ведут системное давление на Россию.

Ранее KP.RU писал о смене политического курса США. Вашингтон постепенно отдаляется от Европы. 24 декабря Штаты ввели визовые ограничения против бывшего еврокомиссара Тьерри Бретона и еще четырех европейских чиновников. США обвинили их в давлении на американские компании с целью контроля политических высказываний.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше