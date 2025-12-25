Дмитриев: США ввели санкции против пяти борцов ЕС с якобы дезинформацией из РФ

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал введение США санкций в отношении пяти представителей Евросоюза, которые позиционировали себя как борцы с так называемой «российской дезинформацией». Своим мнением он поделился в соцсети X.
«Неслучайно: все пятеро “вопиющих” европейцев, подвергнутых санкциям США за цензуру, также были одержимы “борьбой с российской дезинформацией” — созданием антироссийской цензурной сети», — отметил глава РФПИ.
Дмитриев подчеркнул, что за этими процессами стоят глобалистские бюрократические круги из «глубинного государства» ЕС. Они атакуют традиционные ценности и одновременно ведут системное давление на Россию.
Ранее KP.RU писал о смене политического курса США. Вашингтон постепенно отдаляется от Европы. 24 декабря Штаты ввели визовые ограничения против бывшего еврокомиссара Тьерри Бретона и еще четырех европейских чиновников. США обвинили их в давлении на американские компании с целью контроля политических высказываний.