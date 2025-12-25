Огромный провокационный билборд «Иисус — палестинец» появился в Нью-Йорке

Огромный провокационный билборд разместили в США — в центре Нью-Йорка на Таймс-сквер, что вызвало возмущения среди местных жителей и туристов, материал из New York Post перевел aif.ru.
Уточняется, что автор идеи — Американо-арабский комитет по борьбе с дискриминацией (ADC).
Собеседники газеты сочли билборд оскорбительным.
«Это довольно противоречивое послание, если вы поддерживаете Палестину, вам это покажется приемлемым. Однако, наверное, сейчас не самое подходящее время для этого. Это провокационно», — заявил изданию турист из Великобритании Сэм Кепт.
Супруга Кепта поддержала его и отметила, что авторы подобной рекламы пытаются вызвать волнения в обществе.
Однако турист из Франции Ален Балла заявил, что не видит ничего плохого в билборде, ведь «Иисус — для всех».
«Это очень особенный момент года, и прямо сейчас в мире, в Палестине, может случиться что угодно. Они просто пытаются разделить момент со своими людьми, которым нужна помощь. Иисус принадлежит всем. Для меня Иисус — для всех», — объяснил Балла.
Национальный исполнительный директор ADC Адеб Айюб заявил изданию, что основная цель размещения билборда — побудить людей признать общие точки соприкосновения между арабскими и мусульманскими общинами и христианами в США в «самое загруженное время в Нью-Йорке».