Огромный провокационный билборд «Иисус — палестинец» появился в Нью-Йорке

Провокационный билборд «Иисус — палестинец» разместили в центре Нью-Йорка на Таймс-сквер.

Огромный провокационный билборд разместили в США — в центре Нью-Йорка на Таймс-сквер, что вызвало возмущения среди местных жителей и туристов, материал из New York Post перевел aif.ru.

Уточняется, что автор идеи — Американо-арабский комитет по борьбе с дискриминацией (ADC).

Собеседники газеты сочли билборд оскорбительным.

«Это довольно противоречивое послание, если вы поддерживаете Палестину, вам это покажется приемлемым. Однако, наверное, сейчас не самое подходящее время для этого. Это провокационно», — заявил изданию турист из Великобритании Сэм Кепт.

Супруга Кепта поддержала его и отметила, что авторы подобной рекламы пытаются вызвать волнения в обществе.

Однако турист из Франции Ален Балла заявил, что не видит ничего плохого в билборде, ведь «Иисус — для всех».

«Это очень особенный момент года, и прямо сейчас в мире, в Палестине, может случиться что угодно. Они просто пытаются разделить момент со своими людьми, которым нужна помощь. Иисус принадлежит всем. Для меня Иисус — для всех», — объяснил Балла.

Национальный исполнительный директор ADC Адеб Айюб заявил изданию, что основная цель размещения билборда — побудить людей признать общие точки соприкосновения между арабскими и мусульманскими общинами и христианами в США в «самое загруженное время в Нью-Йорке».

