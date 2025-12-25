Российский «Князь Вандал» уничтожил техники ВСУ на два годовых бюджета армии ФРГ

Он также отметил, что ключевым результатом применения дронов стало уничтожение техники противника в «серой зоне». Это, по его мнению, лишило украинскую армию возможности проводить масштабные наступательные операции с применением бронетехники. В качестве примера Чадаев в беседе с ТАСС привёл ситуацию в Курской области и под Купянском, где, как он утверждает, после вторжения ВСУ не смогли провести ни одной успешной массированной атаки.