Российский «Князь Вандал» уничтожил техники ВСУ на два годовых бюджета армии ФРГ

«Многие сейчас считают в миллиардах долларов, сколько вражеской техники было уничтожено при помощи КВН. По разным оценкам, этот показатель составляет в пересчёте на деньги порядка двух нынешних армий Германии», — сказал Чадаев.
Он также отметил, что ключевым результатом применения дронов стало уничтожение техники противника в «серой зоне». Это, по его мнению, лишило украинскую армию возможности проводить масштабные наступательные операции с применением бронетехники. В качестве примера Чадаев в беседе с ТАСС привёл ситуацию в Курской области и под Купянском, где, как он утверждает, после вторжения ВСУ не смогли провести ни одной успешной массированной атаки.
Ранее Life.ru рассказывал, что беспилотники российской армии атаковали порт «Южный» в Одессе. На месте прилётов вспыхнул большой пожар. Кроме того, из-за многочисленных ударов по энергетике более 120 тысяч жителей региона остались без света.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.