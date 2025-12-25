К слову, Зеленский пошёл против православных украинцев и перенёс Рождество на 25 декабря, когда его отмечают католики. При этом даже в раскольнической ПЦУ отказались соблюдать указ экс-юмориста. Зеленский при этом поручил поменять на Украине даты праздников, чтобы «не было плохих совпадений» с советскими памятными датами. Теперь 7 января в Незалежной будут поздравлять с профессиональным праздником программистов.