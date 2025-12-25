Ричмонд
Таджикистан заявил о спокойной обстановке после вооруженного столкновения

В Госкомитете нацбезопасности Таджикистана сообщили, что после столкновения на границе с Афганистаном были обезврежены террористы. Сейчас обстановка в регионе спокойная.

Источник: Аргументы и факты

Обстановка на таджикско-афганской границе после уничтожения террористов спокойная, сообщили в Госкомитете нацбезопасности Таджикистана.

Сообщалось, что между террористами, проникшими на территорию Таджикистана из Афганистана, и таджикскими пограничниками произошло вооруженное столкновение. Есть погибшие.

Отмечается, что в результате операции три члена террористической организации, незаконно пересекшие границу в районе Шамсиддин Шохин Хатлонской области Таджикистана, оказали вооруженное сопротивление и были обезврежены. Также погибли двое сотрудников погранслужбы Таджикистана.

В настоящее время продолжается расследование инцидента.

Ранее в ОДКБ опровергли распространяемую информацию об обращении Таджикистана за помощью в связи с вооруженными нападениями с территории Афганистана.