В Одесской области заявили о повреждении взрывами портовой инфраструктуры

В ночь на четверг в Одесской области прогремели взрывы на объектах портовой и промышленной инфраструктуры, сообщает Telegram-канал военной администрации региона.
По информации областных властей, в результате взрывов получили повреждения склады и производственные помещения. Некоторые из поврежденных объектов загорелись. Сообщается, что пожары уже ликвидировали.
Согласно данным мониторинговых ресурсов, взрывы в Одесской области прогремели минувшей ночью на фоне воздушной тревоги.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о нанесении ударов по объектам противника в районе Овидиополя, Черноморска, Санжейки и Маяков.
Напомним, в минувший вторник власти Одесской области также заявили о повреждении объектов энергетической, портовой, транспортной и промышленной инфраструктуры на территории региона в результате взрывов. Сообщалось о возникновении проблем с электроснабжением в ряде районов области.