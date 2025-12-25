Ричмонд
В Одесской области заявили о повреждении взрывами портовой инфраструктуры

В Одесской области после взрывов загорелись объекты инфраструктуры.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на четверг в Одесской области прогремели взрывы на объектах портовой и промышленной инфраструктуры, сообщает Telegram-канал военной администрации региона.

По информации областных властей, в результате взрывов получили повреждения склады и производственные помещения. Некоторые из поврежденных объектов загорелись. Сообщается, что пожары уже ликвидировали.

Согласно данным мониторинговых ресурсов, взрывы в Одесской области прогремели минувшей ночью на фоне воздушной тревоги.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о нанесении ударов по объектам противника в районе Овидиополя, Черноморска, Санжейки и Маяков.

Напомним, в минувший вторник власти Одесской области также заявили о повреждении объектов энергетической, портовой, транспортной и промышленной инфраструктуры на территории региона в результате взрывов. Сообщалось о возникновении проблем с электроснабжением в ряде районов области.