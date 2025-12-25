Следствие раскрыло схемы экс-чиновников

До марта 2024 года Попов, будучи посредником, передавал взятки Игорю Чикризову в машине, пока они ездили около здания правительства. Чиновник, в свою очередь, передавал часть денег Андрею Кислицыну, а он отдавал долю Николаю Смирнову. В разные периоды Попов передавал 1,2 млн руб., 400 тыс. руб., 970 тыс. руб., 1,1 млн руб., 500 тыс. руб., 620 тыс. руб.