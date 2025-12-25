Следствие раскрыло схемы экс-чиновников

Ранее процесс откладывали из-за того, что прокурор вносил изменения в обвинительное заключение. На очередном заседании гособвинитель зачитал скорректированный документ. Согласно фабуле дела, в 2022 директор ООО «Экохим-Проект» Роман Белкин сообщил некоему Попову о желании передать взятку за общее покровительство при реализации муниципальных проектов. Попов согласился выступать посредником.
Позже Попов сообщил Игорю Чикризову о возможности передачи взятки за общее покровительство ООО «Экохим-Проект». Чиновник рассказал об этом Николаю Смирнову и Андрею Кислицыну.
Так, по версии следствия, они договорились брать в качестве взятки 4% от суммы оплаченных работ по выполненным муниципальным контрактам.
В министерстве Игорь Чикризов курировал топливно-энергетический блок, участвовал в создании нормативных актов. Андрей Кислицын обеспечивал проверки качества водоснабжения, реализации производственных программ. По условиям договора министр и его замы должны были помогать компании Романа Белкина при реализации муниципальных проектов.
По данным следствия, обвиняемые, используя свое положение и авторитет, якобы неоднократно обращались к главам Заречного, Гаринского, Байкаловского, Артемовского городских округов за помощью по контрактам.
До марта 2024 года Попов, будучи посредником, передавал взятки Игорю Чикризову в машине, пока они ездили около здания правительства. Чиновник, в свою очередь, передавал часть денег Андрею Кислицыну, а он отдавал долю Николаю Смирнову. В разные периоды Попов передавал 1,2 млн руб., 400 тыс. руб., 970 тыс. руб., 1,1 млн руб., 500 тыс. руб., 620 тыс. руб.
Всего Роман Белкин передал 4,4 млн руб.: Николай Смирнов получил 980 тыс. руб., Игорь Чикризов — 1 млн руб., а Андрей Кислицын — около 2,5 млн руб.
Напомним, Игорь Чикризов признал вину частично по обстоятельствам дела, Андрей Кислицын вину отрицает.
После оглашения обвинительного заключения на заседании 25 декабря адвокаты экс-чиновников ходатайствовали о возвращении этого заключения обратно прокурору, поскольку, по их мнению, оно составлено нелогично, с грубейшими юридическими ошибками. Судья постановила отложить процесс, чтобы ознакомиться с ходатайствами.
Уголовное дело экс-министра Николая Смирнова было рассмотрено в особом режиме — он признал вину и дал показания на ключевых фигурантов другого уголовного дела, связанного с компанией «Облкоммунэнерго», изъятой в доход государства. Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы условно.