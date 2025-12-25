Хуснуллин объявил о поддержке регионов на сумму свыше 1,2 трлн рублей

По словам Хуснуллина, речь идет, в частности, о списании средств по финансированию программ по расселению граждан из аварийного жилищного фонда, закупке подвижного состава для общественного транспорта и иных мероприятий, направленных на развитие регионов. Из этой суммы 476 млрд рублей пойдут, в том числе, на замену лифтов, на переселение из аварийного жилья, приобретение общественного транспорта, реализацию мероприятий по развитию ОНП, исполнение национальных проектов, меры поддержки в связи с СВО, реализацию мастер-планов субъектов и стимулирование инвестиционной активности, отметил вице-премьер.