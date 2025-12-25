Хуснуллин объявил о поддержке регионов на сумму свыше 1,2 трлн рублей

Хуснуллин заявил, что ряду регионов спишут кредиты, направленные на расселение из аварийного жилья.
Более чем на один триллион рублей бюджетных кредитов, ранее предоставленных регионам на проекты в сфере жилищно-коммунального хозяйства, будет списано в отношении 76 субъектов РФ. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
«76 регионам согласованы предложения по направлению освобождаемых в результате списания бюджетных кредитов в объеме более одного триллиона рублей на проекты в сфере ЖКХ», — сказал он на открытом заседании правительственной комиссии по региональному развитию. Информацию передает ТАСС.
По словам Хуснуллина, речь идет, в частности, о списании средств по финансированию программ по расселению граждан из аварийного жилищного фонда, закупке подвижного состава для общественного транспорта и иных мероприятий, направленных на развитие регионов. Из этой суммы 476 млрд рублей пойдут, в том числе, на замену лифтов, на переселение из аварийного жилья, приобретение общественного транспорта, реализацию мероприятий по развитию ОНП, исполнение национальных проектов, меры поддержки в связи с СВО, реализацию мастер-планов субъектов и стимулирование инвестиционной активности, отметил вице-премьер.
Ранее правительство РФ приняло решение о списании до конца 2025 года бюджетных кредитов на сумму 1,2 млрд рублей для Ставропольского края и Дагестана. Первый регион получит компенсацию задолженности в размере 551,6 млн рублей, а второму будет списано 659,7 млн рублей. Указанные меры реализуются в рамках масштабной программы поддержки регионов, согласно которой 15 субъектам Российской Федерации будет аннулировано до двух третей долгов по бюджетным кредитам на общую сумму 27,9 млрд рублей.