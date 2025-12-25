Внешний вид Трампа на рождественском мероприятии привлек внимание СМИ: президент США отвечал детям, пряча отметины на руках

На правой руке Трампа можно было увидеть большое красное пятно, которое пытались скрыть косметическим средством. Ранее на этом месте у президента часто был виден пластырь, но сейчас его не разглядеть под слоем тонального крема. На левом запястье также был заметен синеватый с темно-красными вкраплениями след.