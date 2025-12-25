Внешний вид Трампа на рождественском мероприятии привлек внимание СМИ: президент США отвечал детям, пряча отметины на руках

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп появился на публике с заметными следами на руках. Во время рождественской церемонии у него был виден синяк на правом запястье, в то время как левое было густо замазано тональным кремом.
Американский лидер принимал участие в традиционной предрождественской акции, отвечая на звонки детей, которые хотели узнать у Североамериканского командования (NORAD), где находится Санта-Клаус. Мероприятие проходило в имении Трампа во Флориде. Президент и его супруга Меланья сидели в украшенном зале с праздничной елкой и подарками.
На правой руке Трампа можно было увидеть большое красное пятно, которое пытались скрыть косметическим средством. Ранее на этом месте у президента часто был виден пластырь, но сейчас его не разглядеть под слоем тонального крема. На левом запястье также был заметен синеватый с темно-красными вкраплениями след.
После общения с детьми Трамп поздравил военнослужащих на американских базах, а вечер завершил приемом в своем поместье. На фотографиях с ужина он показывает большой палец, где также можно заметить синяки.
Ранее представители Белого дома объясняли пластырь на запястье президента большим количеством ежедневных рукопожатий, а также приемом аспирина, который может вызывать отечность. Сам Трамп неоднократно опровергал слухи о проблемах со здоровьем, заявляя о своем отличном физическом состоянии и высокой работоспособности.
Во время рождественского мероприятия Трамп иронично заявил, что США активно следят за передвижениями Санта-Клауса, чтобы убедиться, что он хороший. О рождественском волшебнике американский лидер заговорил в тот момент, когда отвечал на вопросы детей, звонивших в Объединённое командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД). Они хотели узнать, где сейчас находится Санта.
В ночь на 25 декабря сани Санта-Клауса заметили в воздушном пространстве РФ. Радары NORAD фиксировали их появление на Чукотке, в Сибири, над Москвой и другими российскими городами. Однако маршрут новогоднего волшебника не пролегал над территорией Белоруссии, Сирии и Афганистана.