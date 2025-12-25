Политолог с помощью меткой метафоры раскрыл суть обещаний США снять санкции с России

«России предлагается взять под козырёк, вести себя послушно — и тогда добрый дядя в Вашингтоне вернёт на полки айфоны, откроет AppStore и даже лично каждому россиянину вручит мороженое с билетом на голубой вагон», — сыронизировал собеседник RuNews24.ru.
Однако «морковку ослик съест быстро», а избавиться от контроля будет куда сложнее. По мнению эксперта, эффективная дипломатия подразумевает сделку, в результате которой недовольны немного обе стороны, а несправедливая сделка лишь на время польстит обиженной стороне за счёт «вкусной морковки».
Тем не менее ранее американский юрист Эрик Феррари, специализирующийся на делах о снятии ограничений, заявил, что администрация США может проявить большую гибкость в вопросе антироссийских санкций. По его словам, в текущих условиях именно российские дела оказались в наиболее благоприятной политической среде.
