Политолог с помощью меткой метафоры раскрыл суть обещаний США снять санкции с России

Политика западных санкций в отношении России, Ирана или Венесуэлы, по своей сути, является международным рэкетом и экономическим шантажом, заявил политолог Егор Зубакин. Он подчеркнул, что обещание снять ограничения — это всего лишь история про доверчивого ослика и вкусную морковку, призванная заставить неугодное государство изменить своё поведение.

Источник: Life.ru

«России предлагается взять под козырёк, вести себя послушно — и тогда добрый дядя в Вашингтоне вернёт на полки айфоны, откроет AppStore и даже лично каждому россиянину вручит мороженое с билетом на голубой вагон», — сыронизировал собеседник RuNews24.ru.

Однако «морковку ослик съест быстро», а избавиться от контроля будет куда сложнее. По мнению эксперта, эффективная дипломатия подразумевает сделку, в результате которой недовольны немного обе стороны, а несправедливая сделка лишь на время польстит обиженной стороне за счёт «вкусной морковки».

Тем не менее ранее американский юрист Эрик Феррари, специализирующийся на делах о снятии ограничений, заявил, что администрация США может проявить большую гибкость в вопросе антироссийских санкций. По его словам, в текущих условиях именно российские дела оказались в наиболее благоприятной политической среде.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше