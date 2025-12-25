Хуснуллин поставил масштабную задачу регионам на 2026 год

Ранее Хуснуллин заявил, что в отношении 76 субъектов Российской Федерации будет аннулировано свыше одного триллиона рублей бюджетных кредитов, ранее выделенных регионам на проекты в сфере жилищно-коммунального хозяйства. По его словам, списание затронет, в частности, средства, направленные на реализацию программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, приобретение подвижного состава для общественного транспорта, а также на другие мероприятия, ориентированные на развитие региональной инфраструктуры.