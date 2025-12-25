Хуснуллин поставил масштабную задачу регионам на 2026 год

Хуснуллин заявил, что регионам нужно улучшать уличную дорожную сеть.
Работа по улучшению состояния улично-дорожной сети в населенных пунктах должна стать одной из основных задач российских регионов в 2026 году. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Сейчас ключевой вопрос в рамках благоустройства — это, конечно, улучшать уличную дорожную сеть внутри населенных пунктов. Прошу регионы, глав субъектов, профильные министерства и ведомства обратить в своих планах на 2026 год [внимание на ] это как на одну из приоритетных задач», — отметил он на открытом заседании правительственной комиссии по региональному развитию. Информацию передает ТАСС.
По словам вице-премьера, с каждым российским регионом заключены меморандумы. В них зафиксированы детальные планы развития дорожной инфраструктуры на ближайшие шесть лет.
Ранее Хуснуллин заявил, что в отношении 76 субъектов Российской Федерации будет аннулировано свыше одного триллиона рублей бюджетных кредитов, ранее выделенных регионам на проекты в сфере жилищно-коммунального хозяйства. По его словам, списание затронет, в частности, средства, направленные на реализацию программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, приобретение подвижного состава для общественного транспорта, а также на другие мероприятия, ориентированные на развитие региональной инфраструктуры.