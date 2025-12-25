В Польше не смогли изъять здание закрытого консульства России в Гданьске

Польские власти не смогли занять здание закрытого генерального консульства России в Гданьске, несмотря на отзыв разрешения на его работу. Как сообщает Polsat, представители мэрии не смогли попасть внутрь и заявили, что в помещении остается сотрудник российской стороны. В МИД Польши заявили, что изъятие недвижимости теперь будет осуществляться через суд.