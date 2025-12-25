Сенат вернул в Мажилис закон о банках

уточнение требований по соблюдению пруденциальных нормативов и лимитов при переходе (переоформлении) банка с базовой банковской лицензией в банк с универсальной банковской лицензией; уточнение правомочности фондовых бирж и клиринговых организаций в части выполнения указаний физических и юридических лиц по платежам и переводам денег;установление права филиала исламского банка — нерезидента РК осуществлять определенную инвестиционную деятельность;дополнение причин оставления без рассмотрения банками обращений заявителей случаями отсутствия в обращении индивидуального идентификационного номера или бизнес-идентификационного номера;распространение требований по банковской тайне на государственное казначейство и органы государственного казначейства;установление дополнительных случаев, когда не допускается установление временного ограничения на распоряжение имуществом, ограничений на совершение сделок и иных операций с имуществом, наложение ареста на деньги и другое имущество физического или юридического лица, находящиеся на банковских счетах;регламентация целей внедрения витрины данных, перечня информации, который она должна содержать, а также расширение круга лиц, обязанных защищать персональные данные и соблюдать банковскую тайну. Перенос срока введения в действие норм о витрине данных с 1 июня 2026 года на 1 января 2027 года;уточнение источника средств, предназначенных для урегулирования неплатежеспособного системно значимого банка.