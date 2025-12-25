Более 10 мигрантов поставили на воинский учет в Иркутске после очередного рейда

Так, 24 декабря во время рейда по проверке Центрального рынка, а также объектов общественного питания, сотрудники военного следственного отдела СК РФ по Иркутскому гарнизону совместно с сотрудниками военной комендатуры Иркутского гарнизона провели профилактические мероприятия по выявлению граждан, не соблюдающих миграционное законодательство и граждан РФ, получивших российское гражданство, но не вставших на воинский учет.