Более 10 мигрантов поставили на воинский учет в Иркутске после очередного рейда

IrkutskMedia, 25 декабря. Сотрудниками военного следственного отдела СК РФ по Иркутскому гарнизону на постоянной основе проводят рейдовые мероприятия, направленные на выявление среди натурализованных граждан тех, кто подлежит постановке на воинский учет. По результатам очередного профилактического мероприятия в военный комиссариат были доставлены более 10 мигрантов.
Так, 24 декабря во время рейда по проверке Центрального рынка, а также объектов общественного питания, сотрудники военного следственного отдела СК РФ по Иркутскому гарнизону совместно с сотрудниками военной комендатуры Иркутского гарнизона провели профилактические мероприятия по выявлению граждан, не соблюдающих миграционное законодательство и граждан РФ, получивших российское гражданство, но не вставших на воинский учет.
В результате рейда было проверено свыше 40 человек, более 10 из которых доставлены в военный комиссариат Иркутской области для проверки и постановки на воинский учет.
Работа в данном направлении деятельности будет продолжена.
Ранее сообщалось, что при проверке в октябре более 40 доставлены в военный комиссариат для постановки на воинский учет. Из числа лиц, не имеющих гражданство РФ, 11 человек, изъявили желание поступить на военную службу по контракту.