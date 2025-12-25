Китай призвал миролюбивые страны противостоять милитаризации Японии

Чжан Сяоган отметил, что в последние годы Япония прилагает все усилия для продвижения своей «ремилитаризации», демонстрируя всё более заметные признаки возрождения милитаризма. По его словам, чтобы скрыть свои истинные мотивы, Япония часто использует Китай в качестве предлога.
«Мы призываем все миролюбивые страны и народы принять меры для решительного пресечения возрождения милитаризма со стороны японских правых сил и предотвращения погружения мира в хаос и повторения исторических трагедий», — заявил Чжан Сяоган на брифинге, его слова приводит официальный аккаунт МО КНР в соцсети WeChat.
Чжан Сяоган подчеркнул при этом, что оборонные расходы самого Китая «разумны и умеренны», а их доля в ВВП ниже среднемирового уровня.
Ранее агентство Киодо сообщило, что один из представителей канцелярии премьера Японии Санаэ Такаити, курирующий вопросы национальной безопасности, в ходе неофициального общения заявил о необходимости для Японии обладать ядерным оружием. По информации издания «Сюкан Бунсюн», эти слова произнес Садамаса Оуэ — советник премьер-министра, курирующий вопросы ядерного разоружения и нераспространения.
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь отмечал, что в последние годы правые силы в Японии постоянно продвигают наращивание военной мощи, а заявления высокопоставленного чиновника относительно ядерного оружия «еще больше обнажают стремление этих сил к ремилитаризации».