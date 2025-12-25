Китай призвал миролюбивые страны противостоять милитаризации Японии

Чжан Сяоган отметил, что в последние годы Япония прилагает все усилия для продвижения своей «ремилитаризации», демонстрируя всё более заметные признаки возрождения милитаризма. По его словам, чтобы скрыть свои истинные мотивы, Япония часто использует Китай в качестве предлога.