Китай призвал миролюбивые страны противостоять милитаризации Японии

ПЕКИН, 25 дек — РИА Новости. Пекин призывает все миролюбивые государства сообща противостоять возрождению милитаризма в Японии, заявил в четверг официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган.

Источник: © РИА Новости

Чжан Сяоган отметил, что в последние годы Япония прилагает все усилия для продвижения своей «ремилитаризации», демонстрируя всё более заметные признаки возрождения милитаризма. По его словам, чтобы скрыть свои истинные мотивы, Япония часто использует Китай в качестве предлога.

«Мы призываем все миролюбивые страны и народы принять меры для решительного пресечения возрождения милитаризма со стороны японских правых сил и предотвращения погружения мира в хаос и повторения исторических трагедий», — заявил Чжан Сяоган на брифинге, его слова приводит официальный аккаунт МО КНР в соцсети WeChat.

Чжан Сяоган подчеркнул при этом, что оборонные расходы самого Китая «разумны и умеренны», а их доля в ВВП ниже среднемирового уровня.

Ранее агентство Киодо сообщило, что один из представителей канцелярии премьера Японии Санаэ Такаити, курирующий вопросы национальной безопасности, в ходе неофициального общения заявил о необходимости для Японии обладать ядерным оружием. По информации издания «Сюкан Бунсюн», эти слова произнес Садамаса Оуэ — советник премьер-министра, курирующий вопросы ядерного разоружения и нераспространения.

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь отмечал, что в последние годы правые силы в Японии постоянно продвигают наращивание военной мощи, а заявления высокопоставленного чиновника относительно ядерного оружия «еще больше обнажают стремление этих сил к ремилитаризации».

