У Комитета по туризму Узбекистана сменился председатель

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Абдулазиза Аккулова назначили председателем Комитета по туризму Узбекистана при Минэкологии. Соответствующее постановление подписал президент РУз Шавкат Мирзиёев.
На этом посту Аккулов сменил Умида Шадиева, которого освободили от должности в связи с переходом на другую работу.
Он возглавлял Комитет по туризму с 27 июля 2023 года.
Абдулазиз Аккулов родился в 1985 году, окончил Ташкентский государственный экономический университет, где изучал управление в сфере международного туризма. Свою профессиональную деятельность в туристической отрасли начал в 2006 году, работая в структурах Госкомитета по развитию туризма.
В конце 2018 года Аккулова назначили исполняющим обязанности руководителя комитета, затем — первым заместителем председателя комитета, а в апреле 2021 года — замминистра туризма и спорта. Позднее он стал Чрезвычайным и Полномочным послом Узбекистана в Объединенных Арабских Эмиратах.