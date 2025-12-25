У Комитета по туризму Узбекистана сменился председатель

В конце 2018 года Аккулова назначили исполняющим обязанности руководителя комитета, затем — первым заместителем председателя комитета, а в апреле 2021 года — замминистра туризма и спорта. Позднее он стал Чрезвычайным и Полномочным послом Узбекистана в Объединенных Арабских Эмиратах.