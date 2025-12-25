КНДР показала свою строящуюся атомную подлодку

Лидер КНДР считает, что Пхеньян должен «дать врагам понять, что они непременно заплатят за посягательство на его стратегический суверенитет и безопасность», и что они столкнутся с беспощадными ответными ударами, если попытаются применить военный вариант. «Мы будем постоянно и многогранно укреплять ВМС и их стратегический состав, повышать темпы строительства разных надводных и подводных кораблей, увеличивать их масштаб, а также непрерывно комбинировать их с разными системами наступательных вооружений», — заверил Ким Чен Ын.