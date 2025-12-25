«Европейские чиновники уверяют членов партии “Действие и солидарность” в том, что все будет хорошо. Их уверяют, что переговоры о вступлении скоро начнутся, что европейские кредитные программы скоро заработают для Молдавии по полной. Все эти “неприятности” для власти не кажутся негативными, они верят, что европейские чиновники быстро их исправят», — сказал Чуря.
Он отметил, что из-за этих заявлений ЕС о поддержке ПДС верит, что сможет продержаться у власти еще 4 года. «Но власть находится в совершенно иных информационных потоках. Из-за этого европейцы сумели их убедить, что евроинтеграция — это положительный процесс, поэтому власти Молдавии не могут свернуть в сторону», — добавил аналитик.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное — на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против — 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два — в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали «глубокий раскол в молдавском обществе», и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.