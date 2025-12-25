Белорусская делегация приступила к наблюдению за парламентскими выборами в Мьянме

Эксперты MISS подчеркнули особе значение предстоящих 28 декабря парламентских выборов для развития гражданского диалога и укрепления государственных институтов в Мьянме. В свою очередь белорусская делегация поделилась опытом проведения избирательных кампаний в нашей стране, отметила интенсивное развитие двусторонних связей и особую роль лидеров двух государств Александра Лукашенко и Мин Аун Хлайна. Также была отмечена готовность к налаживанию активного межпарламентского диалога после формирования органов законодательной власти в Мьянме.