Белорусская делегация приступила к наблюдению за парламентскими выборами в Мьянме

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская делегация приступила к международному наблюдению за парламентскими выборами в Республике Союз Мьянма. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ЦИК Беларуси.

Источник: ЦИК Беларуси

В состав белорусской делегации вошли заместитель председателя ЦИК Алексей Башан, депутат Палаты представителей Александр Шпаковский, член Совета Республики Сергей Мелешкин.

Сегодня в Янгоне состоялась встреча делегации с руководством Мьянманского института стратегических исследований (MISS). Стороны обсудили особенности региональной обстановки и внутриполитической ситуации в Мьянме в контексте подготовки и проведения электоральной кампании.

Эксперты MISS подчеркнули особе значение предстоящих 28 декабря парламентских выборов для развития гражданского диалога и укрепления государственных институтов в Мьянме. В свою очередь белорусская делегация поделилась опытом проведения избирательных кампаний в нашей стране, отметила интенсивное развитие двусторонних связей и особую роль лидеров двух государств Александра Лукашенко и Мин Аун Хлайна. Также была отмечена готовность к налаживанию активного межпарламентского диалога после формирования органов законодательной власти в Мьянме.

В Мьянме также запланированы встречи с председателем Союзной избирательной комиссии Мьянмы Тан Со, а также руководством МВД этой страны.

Белорусская делегация осуществляет международное наблюдение за парламентскими выборами, назначенными на 28 декабря 2025 года, по приглашению Союзной избирательной комиссии Мьянмы.

