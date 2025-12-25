Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова опровергла статью Bloomberg о намерениях РФ изменить план по Украине

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Публикация Bloomberg о якобы корректировках Россией мирного плана США по Украине является фейком. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Фейк, — указала дипломат. — У этого как бы СМИ нет достоверных источников, близких к Кремлю. Только недостоверные. А формулировка про “близость к Кремлю” — прикрытие фейка».

Ранее Владимир Зеленский огласил план из 20 пунктов, который Украина предлагала американской стороне на переговорах в США. В Кремле и МИД РФ не раз указывали на то, что ряд положений киевского плана не устраивает Москву. В частности, Россия требует полностью вывести украинские войска с территории Донбасса, зафиксировать отказ Киева от вступления в НАТО и ограничить численность украинской армии.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше