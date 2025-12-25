Захарова опровергла статью Bloomberg о намерениях РФ изменить план по Украине

Ранее Владимир Зеленский огласил план из 20 пунктов, который Украина предлагала американской стороне на переговорах в США. В Кремле и МИД РФ не раз указывали на то, что ряд положений киевского плана не устраивает Москву. В частности, Россия требует полностью вывести украинские войска с территории Донбасса, зафиксировать отказ Киева от вступления в НАТО и ограничить численность украинской армии.