Социалисты предложили сократить военный бюджет Молдовы

Народный избранник обратил внимание на резкий рост этой статьи — с 700 миллионов леев в 2019 году до 2,1 миллиарда леев в проекте на 2026 год. Он предложил сэкономить около миллиарда леев и использовать эти средства для выкупа порта, который обеспечивает значительную часть экспорта и импорта страны и является важным инструментом государственного суверенитета.