Социалисты предложили сократить военный бюджет Молдовы

КИШИНЕВ, 25 дек — Sputnik. Депутат оппозиционной Партии социалистов Петр Бурдужа представил в четверг альтернативный проект бюджета на 2026 год, в котором предусмотрено сокращение военного бюджета.

Источник: Sputnik.md

Народный избранник обратил внимание на резкий рост этой статьи — с 700 миллионов леев в 2019 году до 2,1 миллиарда леев в проекте на 2026 год. Он предложил сэкономить около миллиарда леев и использовать эти средства для выкупа порта, который обеспечивает значительную часть экспорта и импорта страны и является важным инструментом государственного суверенитета.

«Необходимо вернуть его Молдове без компромиссов, так как порт является частью стратегической инфраструктуры, как и железная дорога», — подчеркнул Бурдужа.

Ранее депутат-социалист Алла Пилипецкая подчеркнула, что текущий молдавский бюджет не ориентирован на рост благосостояния граждан. Социальная защита увеличена всего на 6%, здравоохранение — на 8%, образование — на 10%, в то время как военные расходы выросли на 32%. Минимальная зарплата и субсидии для населения остаются под угрозой, а энергетическая бедность охватывает 86,8% граждан.