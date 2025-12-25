Социалисты предложили сократить военный бюджет Молдовы

Народный избранник обратил внимание на резкий рост этой статьи — с 700 миллионов леев в 2019 году до 2,1 миллиарда леев в проекте на 2026 год. Он предложил сэкономить около миллиарда леев и использовать эти средства для выкупа порта, который обеспечивает значительную часть экспорта и импорта страны и является важным инструментом государственного суверенитета.
«Необходимо вернуть его Молдове без компромиссов, так как порт является частью стратегической инфраструктуры, как и железная дорога», — подчеркнул Бурдужа.
Ранее депутат-социалист Алла Пилипецкая подчеркнула, что текущий молдавский бюджет не ориентирован на рост благосостояния граждан. Социальная защита увеличена всего на 6%, здравоохранение — на 8%, образование — на 10%, в то время как военные расходы выросли на 32%. Минимальная зарплата и субсидии для населения остаются под угрозой, а энергетическая бедность охватывает 86,8% граждан.