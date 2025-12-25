Ричмонд
Путин поздравил Трампа с Рождеством

Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с Рождеством, отправив телеграмму. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

Представитель Кремля добавил, что телефонный разговор лидеров стран пока не планируется.

«Президент уже поздравил Трампа с Рождеством и отправил телеграмму. Предположить, что сегодня будет разговор с президентом США, нельзя. По крайней мере, он не планируется», — сказал Песков.

Материал дополняется.

