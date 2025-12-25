Ричмонд
Кремль назвал обращение Зеленского некультурным и озлобленным

Рождественское обращение президента Украины Владимира Зеленского было странным, заявил журналистам представитель российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Источник: Reuters

«Видели сообщения о действительно странном вчерашнем рождественском обращении Зеленского. Некультурно, озлобленно, похож на малоадекватного человека. Хочется задаться вопросом, способен ли он принимать адекватное решение в сторону урегулирования политико-дипломатическими средствами», — сказал Песков.

Он добавил, что Москва анализирует информацию, которую получил спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев после переговоров в Майами. «Занимаемся анализом этого материала. И потом уже, в зависимости от того, какие решения будут приняты главой государства, продолжим наше общение с американцами», — добавил представитель российского лидера.

