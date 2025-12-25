Китай назвали бенефициаром политики Трампа

«В начале своего президентского срока Трамп резко повысил пошлины на китайский экспорт в США, но столь же быстро снизил их после октябрьской встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее. Эта встреча привела к торговому перемирию, которое в целом было воспринято как более выгодное для Китая», — отмечает издание.