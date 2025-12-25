Ричмонд
Китай назвали бенефициаром политики Трампа

Китай находится в ряду стран, которые в 2025 году лишь выиграли от политики президента США Дональда Трампа. Об этом пишет американский журнал The Foreign Policy (FP).

Источник: Reuters

«В начале своего президентского срока Трамп резко повысил пошлины на китайский экспорт в США, но столь же быстро снизил их после октябрьской встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее. Эта встреча привела к торговому перемирию, которое в целом было воспринято как более выгодное для Китая», — отмечает издание.

Кроме того, продолжают авторы материала, в новой стратегии нацбезопасности Соединенных Штатов не предусмотрено никаких уступок Тайваню, как одному из ключевых союзников американцев, что «Пекин, вероятно, приветствует».

Ранее член Академии социальных наук Великобритании, почетный профессор социологии Кембриджского университета Дэвид Лэйн в беседе с «Лентой.ру» отметил, что первая администрация Трампа относила и Россию, и Китай к «ревизионистским» государствам, чья политика «противоречит ценностям США».

