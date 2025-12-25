Полковник Ходаренок: массированные удары по Украине станут ежесуточными

Но вместе с тем сегодня наметилась и еще одна интересная тенденция. В массированных ракетно-авиационных ударах по территории Украины уже участвует такое количество ударных беспилотников и других средств воздушного нападения, что можно задаться и таким вопросом: ~а не находимся ли мы на пороге рождения совершенно нового типа воздушных операций, а именно — воздушных операций беспилотных систем?~