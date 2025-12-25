Полковник Ходаренок: массированные удары по Украине станут ежесуточными

Россия и Украина обстреливают друг друга практически круглосуточно. За последнее время интенсивность ударов по объектам инфраструктуры с обеих сторон значительно увеличилась. Почему это происходит и стоит ли говорить о рождении совершенно нового типа воздушных операций — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.
23 декабря ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса страны.
По некоторым данным, в этом ударе были задействованы крылатые ракеты всех типов базирования, аэробаллистические изделия, БЛА «Герань» последних модификаций, оперативно-тактические ракеты ОТРК «Искандер-М».
Объектам энергетической системы Украины нанесен более чем существенный ущерб. И, похоже, уже недалек тот день, когда на Украине погаснет последняя электрическая лампочка и страна погрузится в полную темноту. А отсутствие электричества автоматически влечет за собой прекращение подачи холодной и горячей воды, остановку работы канализации.
Между тем интенсивность ударов российской армии по важным инфраструктурным объектам Украины, коммуникационным направлениям, портам, объектам ВПК и Вооруженных сил Украины только наращивается.
Новый тип воздушных операций.
И если обратиться к теории планирования массированных ракетно-авиационных ударов, то ранее в сфере оперативного искусства они предполагались в рамках воздушных операций на театре военных действий, операций воздушных армий фронтового назначения, воздушных армий Верховного главного командования оперативного назначения и воздушных операций дальней авиации.
Однако разрушительные организационно-штатные мероприятия и обвальное сокращение численности ВС РФ в 1990-е годы поставили крест на всех этих формах боевого применения. В тот период были упразднены Главные командования стратегических направлений и войск Дальнего Востока (а именно их штабы занимались планированием воздушных операций на ТВД), расформированы все виды воздушных армий, а боевой состав существенно сокращенной дальней авиации уже не позволяет в настоящее время проводить воздушные операции с применением обычных средств поражения.
Но вместе с тем сегодня наметилась и еще одна интересная тенденция. В массированных ракетно-авиационных ударах по территории Украины уже участвует такое количество ударных беспилотников и других средств воздушного нападения, что можно задаться и таким вопросом: ~а не находимся ли мы на пороге рождения совершенно нового типа воздушных операций, а именно — воздушных операций беспилотных систем?~
Ведь что такое операция? Это, если трактовать несколько упрощенно, совокупность согласованных и взаимосвязанных по цели, задачам, месту и времени одновременных и последовательных ударов, проводимых по единому замыслу и плану для достижения стратегических и оперативных целей на театре военных действий.
То есть проведение подобного рода воздушных операций позволяет резко усилить результативность воздействия по противнику. Именно так и ведутся войны, и никак иначе.
Естественно, массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины не могут не затронуть интересы самых широких слоев местного населения. Исчезновение электричества — полный блэкаут, — отсутствие холодной и горячей воды, прекращение работы канализации неизбежно вызовут вопрос: «А нас-то за шо?».
Однако он должен быть обращен исключительно к военно-политическому руководству Украины, которое опубликованием 20-ти пунктов своего мирного плана продемонстрировало полную недоговороспособность и отсутствие малейшего стремления к достижению каких-либо мирных договоренностей.
Удары в круглосуточном режиме.
А если проблема не решается дипломатическим путем, то она с российской стороны будет решена путем военным. И усиление интенсивности ударов российской армии по объектам на территории Украины тому яркое свидетельство. И есть все основания полагать, что ~в ближайшее время массированные удары станут ежесуточными~.
Но надо помнить, что военные действия — это танго вдвоем. И за последнее время Киев тоже нарастил количество ударов по объектам на территории России, и эти атаки тоже идут практически в круглосуточном режиме.
Только в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен 141 украинский беспилотник самолетного типа. К сожалению, часть из них остается без огневого воздействия и в некоторых случаях прорывается к объектам обороны.
Тем не менее, каких-либо фатальных последствий украинских атак для экономического комплекса страны, транспорта и жизнедеятельности населения на данном этапе удается избежать благодаря хорошо отлаженной системе ПВО. В этом плане любые сравнения далеко не в пользу Украины, где ситуация во многих сферах экономики, транспорта и энергетики близка к полному коллапсу. И подобная катастрофа уже стучится в украинские двери.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),