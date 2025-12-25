Мирный план, выступление Зеленского и поздравление Путина Трампу. Темы брифинга Пескова

Предложения к мирному плану по Украине, рождественское выступление Владимира Зеленского и поздравление президентом России Владимиром Путиным американского лидера Дональда Трампа с Рождеством стали основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин во второй половине дня созвонится с девятилетней Варварой из Москвы, которой он помог исполнить ее предновогоднее желание — встретиться с космонавтом из отряда «Роскосмоса».
У главы государства может состояться еще один телефонный разговор: «Мы тоже вам о нем сообщим, если будет, о чем».
О мирном плане
Россия анализирует предложения к мирному плану по Украине, переданные Путину через специального представителя президента РФ, генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.
О выступлении Зеленского
Владимир Зеленский в рождественском выступлении, где пожелал кому-то смерти, вел себя «некультурно, озлобленно»: «Похож на малоадекватного человека».
Заявления Зеленского заставляют задаваться вопросом, способен ли он «принимать адекватные решения в сторону урегулирования политико-дипломатическими средствами».
О встрече Путина с бизнесом
Неожиданных вопросов на встрече Путина с бизнесом не было: «Встреча была абсолютно содержательной, носила прикладной характер».
В ходе встречи с бизнесом Путин сам комментировал волнующие предпринимателей вопросы, а также просил высказаться руководителей экономического блока правительства, «поэтому был конструктивный прямой обмен мнениями».
Путин дал поручения правительству по ходу встречи с бизнесом: «Были подняты отдельные проблемы. И, да, президент просил правительство проработать ряд вопросов».
О контактах Путина и Трампа
Путин уже направил американскому коллеге Трампу рождественское поздравительное послание: «Президент уже поздравил Трампа с Рождеством и отправил ему поздравительную телеграмму».
Телефонного разговора Путина и Трампа не планируется: «Он не планируется по состоянию на сейчас».