Мирный план, выступление Зеленского и поздравление Путина Трампу. Темы брифинга Пескова

Президент России во второй половине дня созвонится с девятилетней Варварой из Москвы, которой он помог исполнить ее предновогоднее желание, а также может провести еще один телефонный разговор, сообщил представитель Кремля.

Источник: Reuters

Предложения к мирному плану по Украине, рождественское выступление Владимира Зеленского и поздравление президентом России Владимиром Путиным американского лидера Дональда Трампа с Рождеством стали основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин во второй половине дня созвонится с девятилетней Варварой из Москвы, которой он помог исполнить ее предновогоднее желание — встретиться с космонавтом из отряда «Роскосмоса».

У главы государства может состояться еще один телефонный разговор: «Мы тоже вам о нем сообщим, если будет, о чем».

О мирном плане

Россия анализирует предложения к мирному плану по Украине, переданные Путину через специального представителя президента РФ, генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.

О выступлении Зеленского

Владимир Зеленский в рождественском выступлении, где пожелал кому-то смерти, вел себя «некультурно, озлобленно»: «Похож на малоадекватного человека».

Заявления Зеленского заставляют задаваться вопросом, способен ли он «принимать адекватные решения в сторону урегулирования политико-дипломатическими средствами».

О встрече Путина с бизнесом

Неожиданных вопросов на встрече Путина с бизнесом не было: «Встреча была абсолютно содержательной, носила прикладной характер».

В ходе встречи с бизнесом Путин сам комментировал волнующие предпринимателей вопросы, а также просил высказаться руководителей экономического блока правительства, «поэтому был конструктивный прямой обмен мнениями».

Путин дал поручения правительству по ходу встречи с бизнесом: «Были подняты отдельные проблемы. И, да, президент просил правительство проработать ряд вопросов».

О контактах Путина и Трампа

Путин уже направил американскому коллеге Трампу рождественское поздравительное послание: «Президент уже поздравил Трампа с Рождеством и отправил ему поздравительную телеграмму».

Телефонного разговора Путина и Трампа не планируется: «Он не планируется по состоянию на сейчас».

