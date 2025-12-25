«2026 год объявлен у нас Годом единства народов России. Вот только что мною подписан соответствующий указ», — приводит его слова ТАСС.
Также Путин пообщается с девочкой, чью мечту исполнил в рамках «Ёлки желаний».
Российский президент Владимир Путин подписал указ о проведении Года единства народов России в 2026 году.
