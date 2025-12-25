Ричмонд
Путин подписал указ о проведении Года единства народов России

Российский президент Владимир Путин подписал указ о проведении Года единства народов России в 2026 году.

Источник: Пресс-служба Президента России

«2026 год объявлен у нас Годом единства народов России. Вот только что мною подписан соответствующий указ», — приводит его слова ТАСС.

Также Путин пообщается с девочкой, чью мечту исполнил в рамках «Ёлки желаний».