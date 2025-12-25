Ричмонд
Молдавская экономика оказалась в коллапсе, считает экономист

КИШИНЕВ, 25 дек — РИА Новости. Внешние партнеры перестали доверять Молдавии из-за нерационального использования займов, внутренние кредиторы тоже не стремятся помогать, поэтому экономика страны оказалась в коллапсе, заявил РИА Новости бывший замминистра промышленности и торговли республики, доктор экономических наук Михаил Пойсик.

Источник: © РИА Новости

Парламент Молдавии 12 декабря одобрил в первом чтении проект госбюджета на 2026 год с дефицитом в 1,23 миллиарда долларов.

«Кредиторы видят, что мы — страна, которая разваливается. Они видят, что страна деградирует… Но если внешние партнеры Молдавии не доверяют и внутренние кредиторы не хотят давать деньги, то экономика оказывается в коллапсе. Власти пока пытаются урезать зарплаты, увеличивать налоги, но из ситуации нет выхода», — заявил Пойсик.

По его словам, Молдавия столкнулась с тупиковым путем развития. «Компенсация дефицита кредитами способствует временному решению проблемы, но проблема заключается в том, что Молдавии уже не очень охотно дают внешние кредиты, из-за этого власти вынуждены брать внутренние кредиты, но они дорогие — ставка составляет около 10% годовых», — объяснил эксперт.

Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.