Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД отреагировал на попытки захвата российского консульства в Гданьске

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне попытки польских властей захватить здание прекратившего работу консульства РФ в Гданьске посоветовала сперва просчитать последствия всем тем, кто задумает прибрать к рукам российскую недвижимость.

Источник: © РИА Новости

«Рекомендуем горячим, видимо, от поднявшейся температуры головам в Польше, если кто-то задумает реализовать подобное, то есть прибрать к рукам российскую недвижимость, для начала просчитать все возможные последствия подобных противоправных и провокационных действий», — сказала она в ходе брифинга.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше