МИД отреагировал на попытки захвата российского консульства в Гданьске

«Рекомендуем горячим, видимо, от поднявшейся температуры головам в Польше, если кто-то задумает реализовать подобное, то есть прибрать к рукам российскую недвижимость, для начала просчитать все возможные последствия подобных противоправных и провокационных действий», — сказала она в ходе брифинга.
Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.Читать дальше