МИД отреагировал на попытки захвата российского консульства в Гданьске

«Рекомендуем горячим, видимо, от поднявшейся температуры головам в Польше, если кто-то задумает реализовать подобное, то есть прибрать к рукам российскую недвижимость, для начала просчитать все возможные последствия подобных противоправных и провокационных действий», — сказала она в ходе брифинга.