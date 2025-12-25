На таджикско-афганской границе произошли бои, есть погибшие

На границе Таджикистана и Афганистана в ночь на 24 декабря произошло вооруженное столкновение после того, как трое вооруженных людей незаконно пересекли границу в Хатлонской области. В результате погибли пять человек, в том числе двое пограничников. В Душанбе назвали нарушителей террористами и потребовали от афганских властей принести извинения. Источники в Кабуле заявили, что в перестрелке участвовали контрабандисты.