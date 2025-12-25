В Молдавии заявили, что ЕС заморозил переговоры о вступлении страны

«Европейский союз до сих пор не открыл официальные переговоры о вступлении Молдавии в ЕС, то есть переговоры заморожены. Нам сказали, что спешить пока некуда, нужно подумать, посмотреть, а пока ведутся технические обсуждения без четкого графика и без юридического решения», — заявил Цырдя в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.
По его словам, это означает, что Молдавия не сможет вступить в Евросоюз до 2028 года, несмотря на обещания властей республики.
«Сейчас власти говорят о том, что мы не готовы к вступлению. Об этом говорит и посол Европейского союза. Все их предвыборные обещания (о вступлении в ЕС — ред.) уже забыты», — добавил депутат.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное — на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против — 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два — в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали «глубокий раскол в молдавском обществе», и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.