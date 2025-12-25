Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия готова подтвердить отсутствие агрессивных планов против ЕС и НАТО

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. РФ готова в письменном виде оформить отсутствие агрессивных планов в отношении стран НАТО и ЕС, Москва остается открытой для диалога, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: AP 2024

«Россия готова оформить соответствующие обязательства в виде письменного, юридически обязывающего документа. Конкретная его форма может быть определена в ходе переговоров, но это должен быть полноценный международно-правовой акт», — сказала Захарова на брифинге.

Она отметила, что РФ остается открытой для диалога на равноправной основе.

«Россия остается открытой для серьезного диалога на прагматичной и равноправной основе, в отличие от большинства западных стран, который предпочли путь военно-политической и экономической эскалации. Именно на этих государствах лежит ответственность за эскалацию обстановки и упущенные возможности в сфере обеспечения европейской и глобальной безопасности в целом», — добавила дипломат.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше