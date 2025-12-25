Россия готова подтвердить отсутствие агрессивных планов против ЕС и НАТО

«Россия готова оформить соответствующие обязательства в виде письменного, юридически обязывающего документа. Конкретная его форма может быть определена в ходе переговоров, но это должен быть полноценный международно-правовой акт», — сказала Захарова на брифинге.
Она отметила, что РФ остается открытой для диалога на равноправной основе.
«Россия остается открытой для серьезного диалога на прагматичной и равноправной основе, в отличие от большинства западных стран, который предпочли путь военно-политической и экономической эскалации. Именно на этих государствах лежит ответственность за эскалацию обстановки и упущенные возможности в сфере обеспечения европейской и глобальной безопасности в целом», — добавила дипломат.