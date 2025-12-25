Молдавская оппозиция обвинила правящую партию в подрыве государственности

«Партия “Действие и солидарность” ведет активный подрыв молдавской государственности. Это — активная попытка власти навязать новые ценностные и моральные ориентиры нашему народу. Они пытаются навязать людям мнение, что наше государство — это ошибка», — заявил Батрынча журналистам.
По его словам, раньше в молдавской политике были люди, которые принимали какие-то нерациональные решения, а сейчас власть стремится подвести Молдавию к констатации факта, что государство само не в состоянии существовать, управлять своими делами.
«Молдовенизм — это один оснований самобытности нашего народа. Это то, что объединяет людей. Молдаванами себя идентифицируют и гагаузы, и русские, и украинцы. Никогда на этом фоне у нас в народе каких-то трений и непониманий не существовало», — подчеркнул Батрынча.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.