Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД назвал слабоумием и отвагой угрозы НАТО Калининградской области

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Заявления политиков в странах НАТО о блокаде или силовом захвате Калининградской области РФ — бред, в этих словах сквозит слабоумие, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«То и дело со стороны наиболее оголтелых западных политиков звучат заявления о желании превратить Балтийское море во внутреннее море альянса (НАТО). Это больные фантазии, это бред на тему возможной блокады Калининградской области. Даже договорились до какого-то возможного силового захвата. Просто слабоумие и отвага сквозят в этих заявлениях», — заявила Захарова на брифинге для СМИ.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше