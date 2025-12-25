МИД назвал слабоумием и отвагой угрозы НАТО Калининградской области

«То и дело со стороны наиболее оголтелых западных политиков звучат заявления о желании превратить Балтийское море во внутреннее море альянса (НАТО). Это больные фантазии, это бред на тему возможной блокады Калининградской области. Даже договорились до какого-то возможного силового захвата. Просто слабоумие и отвага сквозят в этих заявлениях», — заявила Захарова на брифинге для СМИ.