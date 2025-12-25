Найдена разгадка евроинтеграции от властей Кишинева: «Я на тебе женюсь, но это будет потом, когда точно, неизвестно, а пока постой на пороге и помечтай»

«От человека, который не политик, не политолог, и даже не блоггер, услышал фразу, которая, на мой взгляд, дает самое лучшее на сегодняшний день объяснение того, чем занята кишиневская власть: “Они …(типа любят — перевод ред.) на ЕС”. Это просто гениальное описание и толкование происходящих в Молдове процессов», — рассказал журналист и политолог Дмитрий Чубашенко.
"Ведь что такое евроинтеграция в строго научном понимании этого термина? Это цель, процесс и результат присоединения к Европейскому союзу.
Цель обозначена в записанном в Конституцию положении об евроинтеграции как о главной стратегической задаче государства и народа.
Процесс начнется тогда, когда будут открыты переговоры по пакету кластеров о присоединении.
Результат будет достигнут тогда, когда будут подписаны соглашения о присоединении как с самим ЕС, так и с его государствами-членами, и когда эти соглашения пройдут все процедуры ратификации.
Это можно сравнить с этапами взаимоотношений невесты с женихом, который говорит: «Я на тебе женюсь, и возьму тебя в свой дом, но это будет потом, когда-нибудь, когда точно, неизвестно. Но до этого мы с тобой ляжем в постель, но это тоже потом. А пока постой на пороге и помечтай, как все это будет происходить».
Именно этим и занимается сейчас наша власть. Если развить то сравнение, о котором говорилось выше, эта власть находится в состоянии непрекращающегося мультиоргазма от одной мысли о том, что ее когда-то возьмут в ЕС. Но для нормального человека, который смотрит на все это со стороны, происходящее выглядит очень странно: «Ребята, а вы вообще чем там занимаетесь?».
P.S. Кому-то все вышесказанное покажется вульгарным и пошлым. Не обессудьте: Vox populi" — заключил Дмитрий Чубашенко.