Найдена разгадка евроинтеграции от властей Кишинева: «Я на тебе женюсь, но это будет потом, когда точно, неизвестно, а пока постой на пороге и помечтай»

Это можно сравнить с этапами взаимоотношений невесты с женихом, который говорит: «Я на тебе женюсь, и возьму тебя в свой дом, но это будет потом, когда-нибудь, когда точно, неизвестно. Но до этого мы с тобой ляжем в постель, но это тоже потом. А пока постой на пороге и помечтай, как все это будет происходить».