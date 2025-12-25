«Ушла из жизни актриса, любимая многими поколениями зрителей». Лукашенко отреагировал на смерть актрисы Веры Алентовой

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 25 декабря, выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки России, актрисы Веры Алентовой. Подробности приводит телеграм-канал «Пул Первого».
Глава государства направил соболезнование родным и близким народной артистки России Веры Алентовой.
— Ушла из жизни талантливая актриса, любимая многими поколениями зрителей, — подчеркнул президент.
Он добавил, что, созданные Алентовой незабываемые образы, дарили публике искренние эмоции, а также покоряли силой женского характера. Александр Лукашенко уточнил, что творчество актрисы стало неоценимым вкладом в развитие искусства. Он подчеркнул, что память о ней всегда будет жить в сердцах белорусов.
Напомним, что Вера Алентова, которая снималась в белорусском фильме «Сын за отца», умерла в возрасте 83 лет 25 декабря.