Бывший вице-премьер Молдавии оценил работу Мунтяну

«Говорят, что хороший специалист не всегда может стать хорошим директором… Мунтяну очень интеллигентно ведет разговор, но обходит все острые действия, и все острые события обходят его внимание», — заявил Муравский журналистам.
Он отметил, что многого ожидал от нового премьер-министра, однако за два месяца работы тот так и не смог произвести впечатления.
«Если использовать терминологию, применяемую к именованию царей, Штефан Великий, Александр Добрый, то у Мунтяну будет получено определение Александр Тишайший или Александр Незаметный», — объяснил бывший вице-премьер.
Парламент Молдавии на заседании 31 октября голосами 55 депутатов правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) утвердил новое правительство во главе с Мунтяну. Вместе с ним автоматически была утверждена и команда министров. Фракции коммунистов, социалистов, «Нашей партии» и «Демократии дома» отказались поддержать новый кабмин и не принимали участия в голосовании.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.