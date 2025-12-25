Захарова: задержание судна «Адлер» Швецией — нарушение международного права

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, Москва рассчитывает, что Стокгольм воздержится от шагов, которые способны усилить напряжённость.
«Действия шведских властей представляют собой нарушение ряда норм международного морского права…» — сказала дипломат, добавив, что Стокгольму «неплохо было бы извиниться» за произошедшее.
Ранее сообщалось, что в Швеции правоохранители провели досмотр груза российского контейнеровоза «Адлер».
