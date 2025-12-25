В польском Люблине горит церковь, пожар не могут пошутить с утра

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар на крыше церкви Святого Сердца Иисуса в Люблине вспыхнул сегодня рано утром, борьба с огнем продолжается до сих пор. Об этом сообщает RMF24.
Сообщение о возгорании на крыше здания церкви поступило 25 декабря около 7.00 по местному времени. На место происшествия выехали около 80 пожарных.
К вечеру огонь удалось локализовать. «Пожар локализован, то есть он не распространяется дальше», — сообщил командующий Государственной пожарной службой Люблинского воеводства.
Он добавил, что операция по тушению пожара может продлиться еще несколько часов. В качестве меры предосторожности из церкви были вынесены движимые предметы, включая статуи и картины.
Как пояснили пожарные, тушению огня препятствует многослойная конструкция крыши церкви. Кроме того, им приходится работать в сложных погодных условиях, температура воздуха сегодня опустилась до минус 10 градусов.
Согласно предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал, отчасти благодаря действиям приходского священника, который вывел из церкви около 60 прихожан, когда заметил задымление в здании.
После того, как огонь будет окончательно потушен, власти дадут детальную оценку состоянию здания. Масштаб ущерба пока неизвестен. Причины возгорания также еще предстоит выяснить. -0-