Зеленский поговорил по телефону с Уиткоффом и Кушнером

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что поговорил со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа предпринимателем Джаредом Кушнером.
«Сегодня очень хорошо поговорили со специальным представителем президента Трампа Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером», — написал украинец.
Он уточнил, что в беседе обсуждались некоторые значительные детали работы. По его словам, имеются хорошие идеи, которые могут сработать ради совместного результата и продолжительного мира.
