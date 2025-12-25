Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский поговорил по телефону с Уиткоффом и Кушнером

Стороны обсуждали детали мирного плана по урегулированию на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что поговорил со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа предпринимателем Джаредом Кушнером.

«Сегодня очень хорошо поговорили со специальным представителем президента Трампа Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером», — написал украинец.

Он уточнил, что в беседе обсуждались некоторые значительные детали работы. По его словам, имеются хорошие идеи, которые могут сработать ради совместного результата и продолжительного мира.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше