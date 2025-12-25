Ричмонд
Мединский прокомментировал празднование Рождества на Украине 25 декабря

Помощник президента России Владимир Мединский прокомментировал празднование Рождества на Украине 25 декабря.

Источник: РИА "Новости"

«Это власти Украины. Народ не особо, по-моему, празднует», — цитирует его РИА Новости.

Он уточнил, что на западе Украины католическое Рождество, вероятно, отмечается.

«Где-то на западе, наверное, празднуют», — допустил Мединский.

Ранее Владимир Зеленский в поздравлении украинцев с католическим Рождеством пожелал кому-то «умереть в мучениях».

В Кремле назвали озлобленным рождественское обращение Владимира Зеленского.

На Украине 7 января теперь будут отмечать День программиста, а Рождество — по западному образцу, его перенесли на 25 декабря.

