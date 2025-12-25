Мединский прокомментировал празднование Рождества на Украине 25 декабря

«Это власти Украины. Народ не особо, по-моему, празднует», — цитирует его РИА Новости.
Он уточнил, что на западе Украины католическое Рождество, вероятно, отмечается.
«Где-то на западе, наверное, празднуют», — допустил Мединский.
Ранее Владимир Зеленский в поздравлении украинцев с католическим Рождеством пожелал кому-то «умереть в мучениях».
В Кремле назвали озлобленным рождественское обращение Владимира Зеленского.
На Украине 7 января теперь будут отмечать День программиста, а Рождество — по западному образцу, его перенесли на 25 декабря.
Узнать больше по теме
Владимир Мединский: биография российского политика, ученого и писателя
В управлении страной президенту оказывают содействие его помощники. Одним из них стал Владимир Мединский, сумевший пройти путь от советника по связям с общественностью до министра культуры РФ. Собрали главное из его биографии.Читать дальше