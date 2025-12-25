Сын богатейшего депутата Сургута стал хедлайнером КПРФ ХМАО. Фото

После крутого пике на шоу «Битва шефов», из которой он вылетел из-за разваренных «до соплей “сморчков”», командир пилотажной группы усилил предвыборную агитацию. Пиар-стратегию Барсов строит на ностальгии югорчан по советской действительности — говорит, что «считает коммунистов правильной партией, потому в СССР была очень развита авиация, а люди были счастливы». Его отец, Евгений Барсов, был избран в гордуму Сургута в 2021 году от ЛДПР.