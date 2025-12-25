Сын богатейшего депутата Сургута стал хедлайнером КПРФ ХМАО. Фото

Иван Барсов будет баллотироваться в думы Сургута и ХМАО от компартии.
Сын богатейшего депутата думы Сургута Евгения Барсова Иван стал хедлайнером КПРФ ХМАО. На улицах города появились баннеры с изображением Барсова-младшего и его команды политиков — с логотипом компартии. Фото журналисту URA.RU прислали инсайдеры.
«Баннеры с Барсовым-младшим и КПРФ появились в Сургуте. Также есть промо “команды Барсова”», — отмечают сургутяне.
После крутого пике на шоу «Битва шефов», из которой он вылетел из-за разваренных «до соплей “сморчков”», командир пилотажной группы усилил предвыборную агитацию. Пиар-стратегию Барсов строит на ностальгии югорчан по советской действительности — говорит, что «считает коммунистов правильной партией, потому в СССР была очень развита авиация, а люди были счастливы». Его отец, Евгений Барсов, был избран в гордуму Сургута в 2021 году от ЛДПР.
Агитация Барсова-младшего на улицах Сургута.
Барсов заявил URA.RU, что будет баллотироваться сразу в две думы — окружную и Сургутскую городскую (где у него, по оценкам инсайдеров, больше шансов). На вопрос, вступил ли он уже в ряды КПРФ, летчик не ответил.