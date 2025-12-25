Ричмонд
Захарова рассказала, кто украл Рождество у жителей Берлина: вот почему столица ФРГ осталась без праздничных елей

Захарова: Антироссийский курс стал причиной отсутствия средств на елки в Берлине.

Источник: Комсомольская правда

Жители Берлина остались без праздничных елей на Рождество, которое украл у столицы ФРГ антироссийский курс страны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью телеканалу «Россия 24».

«Это не стихийное бедствие, такое бывает в жизни, когда происходит нечто, что переворачивает твои планы. Нет, это тот путь, который выбрала Германия для самой себя сама, самостоятельно», — отметила дипломат.

Захарова напомнила, что мэр Берлина еще летом сообщил об отсутствии традиционных украшений к Рождеству из-за нехватки средств. В такой ситуации Германия оказалась из-за собственного выбора и политического курса.

При этом представитель МИД рассказала, что иноагенты пытались опровергнуть сообщения об отсутствии украшений в Берлине. Однако ели, которые выставлены в городе, были приобретены за счет граждан и бизнеса ФРГ — им пришлось совместно вкладывать деньги для украшения столицы.

