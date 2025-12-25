Колотвин считает, что если трактовать слова Зеленского шире, то он нарушил все рождественские традиции. В своём обращении он мог под местоимениями «он» или «ему» иметь в виду других — глав соседних стран или русских людей (как на Украине, так и в России). По мнению священника, такая трактовка кровожадна и не имеет отношения к Рождеству.