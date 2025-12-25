«Всё христианское чуждо»: Священник объяснил, почему Зеленскому не грозит анафема после рождественского проклятия

«Для кого же оно могло быть адресовано? Прежде всего, для тех хозяев и спонсоров, которые оплачивают Зеленскому его незаконное пребывание у власти после утраты легитимности по окончании президентских сроков. То есть оно обращено к тем или иным западным кураторам, к католикам», — отметил Колотвин.
По словам миссионера, если посмотреть на содержание, то, конечно, Рождество — это праздник жизни, это праздник преодоления смерти. Люди из поколения в поколение в ожидании Христа умирали, но именно рождение Христа подарило человечеству надежду на вечную жизнь. Поэтому, хотя зачастую в различные церковные праздники могут вспоминаться мотивы смерти, праздник Рождества является ярким исключением, подчеркнул священнослужитель.
«Когда Зеленский в своём обращении завуалированно желал смерти, он обращался без уточнения, кто. Он говорил: “он”, “вот ему”. Надо понимать, что в рождественских обращениях всегда существует многовековая традиция. Обращение “он” — это обращение к Христу, к новорождённому Богу-младенцу. Поэтому, если смотреть с формальной точки зрения, Зеленский кощунственно желал смерти только что родившемуся младенцу Христу», — выразил мнение собеседник Life.ru.
Колотвин считает, что если трактовать слова Зеленского шире, то он нарушил все рождественские традиции. В своём обращении он мог под местоимениями «он» или «ему» иметь в виду других — глав соседних стран или русских людей (как на Украине, так и в России). По мнению священника, такая трактовка кровожадна и не имеет отношения к Рождеству.
Вместе с тем миссионер полагает, что предавать Зеленского анафеме необходимости нет, так как от Церкви отлучают тех, кто отождествляет себя с ней. Главарь киевского режима же никакого отношения к православной церкви не имеет. Он атеист, и для него чуждо всё христианское, подчеркнул Колотвин. Собеседник Life.ru напомнил, какие гонения идут на каноническую Украинскую православную церковь.
«Можно сказать, что своё атеистическое внутреннее убеждение он сочетает с жёсткими антихристианскими действиями, из которых данное поздравление ничуть не выбивается из общего фона, а, наоборот, ярко иллюстрирует его позицию», — заключил священник Стахий Колотвин.
Напомним, Владимир Зеленский в своём рождественском обращении заявил, что у всех украинцев одна мечта — «чтоб он сдох». О ком речь, экс-комик не сказал. На Западе киевского главаря выписали из христиан, указав, что подобные слова в праздничном послании произносить как минимум неуместно.
