Глава киевского режима Владимир Зеленский открыто дал понять Евросоюзу, что не планирует отдавать европейский кредит в 90 миллиардов евро, как и любые другие средства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Зеленский так и сказал, что возвращать есовские деньги не будет. По его словам, Украина будет отдавать долг только в том случае, если Россия выплатит так называемые “репарации”», — сказала она на брифинге.
При этом очевидно, что никаких «репараций» в том виде, о котором говорит Зеленский, не будет, отметила дипломат.
«Может быть, наконец-то Европейский союз услышит то, что сказал Брюсселю их выкормыш? Может быть, они поймут, что эти деньги — 90 миллиардов евро и все остальные займы — они не увидят никогда», — сказала Захарова.
Она также предположила, что ЕС будет получать кредит от Киева «натурой» — украинскими землями, недвижимостью, ресурсами или гражданами в живом или неживом виде.
«В таком виде, возможно, они что-то и получат, но деньгами — никогда», — добавила представитель российского внешнеполитического ведомства.
Захарова также считает, что ЕС решением о выделении Украине кредита в 90 млрд евро поддерживает «бойню».
Отметим, на саммите в Брюсселе странам ЕС не удалось согласовать экспроприацию замороженных активов России для предоставления кредита Киеву. Вместо этого было решено выделить Украине беспроцентный кредит в размере 90 млрд евро за счет коллективных займов стран ЕС. Предполагается, что возвращать деньги Киев будет после завершения конфликта.