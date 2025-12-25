Зеленский провел телефонный разговор с Уиткоффом и Кушнером

Владимир Зеленский провел переговоры со специальным представителем президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера, предпринимателем Джаредом Кушнером, передает ТАСС.
По словам Зеленского, в ходе встречи стороны обсудили «некоторые значительные детали работы» и озвучили идеи, которые, по его мнению, могут способствовать достижению совместного результата и продолжительного мира.
При этом Зеленский не стал раскрывать содержание обсуждений, уточнив, что во время разговора присутствовали секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, а также министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, его заместитель Сергей Кислица и сотрудники офиса президента Александр Бевз и Игорь Брусило.
По словам Зеленского, стороны договорились, что Умеров проведет дополнительный разговор с Уиткоффом и Кушнером.
Ранее американская газета Washington Post писала, что Зеленский готов вывести Вооруженные силы Украины из Донбасса для организации демилитаризованной зоны.