Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский провел телефонный разговор с Уиткоффом и Кушнером

Владимир Зеленский провел переговоры со специальным представителем президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера, предпринимателем Джаредом Кушнером.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский провел переговоры со специальным представителем президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера, предпринимателем Джаредом Кушнером, передает ТАСС.

По словам Зеленского, в ходе встречи стороны обсудили «некоторые значительные детали работы» и озвучили идеи, которые, по его мнению, могут способствовать достижению совместного результата и продолжительного мира.

При этом Зеленский не стал раскрывать содержание обсуждений, уточнив, что во время разговора присутствовали секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, а также министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, его заместитель Сергей Кислица и сотрудники офиса президента Александр Бевз и Игорь Брусило.

По словам Зеленского, стороны договорились, что Умеров проведет дополнительный разговор с Уиткоффом и Кушнером.

Ранее американская газета Washington Post писала, что Зеленский готов вывести Вооруженные силы Украины из Донбасса для организации демилитаризованной зоны.

Узнать больше по теме
Биография Джареда Кушнера
Зятя Дональда Трампа в медиа иногда называют «смотрящим» по вопросам Израиля и «теневым госсекретарем» Соединенных Штатов. Джаред Кушнер теперь тоже участвует в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине: собрали главное из его биографии.
Читать дальше