ANP: Нигер запретил выдачу виз гражданам США в качестве ответной меры

Правительство Нигера решило запретить выдачу виз гражданам США в ответ на действия Вашингтона.

Источник: Аргументы и факты

Правительство Нигера приняло решение о запрете на выдачу виз для граждан США в качестве меры ответного характера. Об этом сообщает агентство ANP, ссылаясь на информацию от дипломатического источника.

Отмечается, что Нигер полностью и окончательно запрещает выдачу виз всем гражданам США и на неопределенный срок ограничивает их въезд на свою территорию.

Кроме того, агентство уточнило, что данное решение стало реакцией на действия США, которые внесли Нигер в список стран, граждане которых лишены права на въезд по визе.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что количество отказов в визах для граждан России в странах Евросоюза продолжает расти.

