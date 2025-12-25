ANP: Нигер запретил выдачу виз гражданам США в качестве ответной меры

Правительство Нигера приняло решение о запрете на выдачу виз для граждан США в качестве меры ответного характера. Об этом сообщает агентство ANP, ссылаясь на информацию от дипломатического источника.
Отмечается, что Нигер полностью и окончательно запрещает выдачу виз всем гражданам США и на неопределенный срок ограничивает их въезд на свою территорию.
Кроме того, агентство уточнило, что данное решение стало реакцией на действия США, которые внесли Нигер в список стран, граждане которых лишены права на въезд по визе.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что количество отказов в визах для граждан России в странах Евросоюза продолжает расти.