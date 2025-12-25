Ричмонд
Зеленский обсудил «хорошие идеи» мира с Уиткоффом и Кушнером

Владимир Зеленский провёл переговоры со специальным представителем администрации США Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа, бизнесменом Джаредом Кушнером. Об этом он сообщил у себя в соцсетях, назвав беседу продуктивной.

Источник: Life.ru

«Сегодня очень хорошо поговорили со специальным представителем президента [США Дональда] Трампа Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером», — написал украинский лидер.

Он отметил, что стороны обсудили «некоторые значительные детали работы», и выразил надежду, что «рождественские договорённости» помогут достичь «продолжительного мира». Зеленский не раскрыл содержание этих идей. В разговоре также участвовали высокопоставленные украинские чиновники, включая секретаря СНБО Рустема Умерова и главу МИД Андрея Сибигу. Стороны договорились, что консультации будут продолжены.

Напомним, ранее Владимир Зеленский огласил все 20 пунктов плана по Украине. Он сократил изначальный мирный план Дональда Трампа. В Госдуме уже заявили о необходимости корректировок нового плана.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

