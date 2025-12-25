Зеленский обсудил «хорошие идеи» мира с Уиткоффом и Кушнером

Он отметил, что стороны обсудили «некоторые значительные детали работы», и выразил надежду, что «рождественские договорённости» помогут достичь «продолжительного мира». Зеленский не раскрыл содержание этих идей. В разговоре также участвовали высокопоставленные украинские чиновники, включая секретаря СНБО Рустема Умерова и главу МИД Андрея Сибигу. Стороны договорились, что консультации будут продолжены.