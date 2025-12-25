Американец выиграл более $1,8 млрд в рождественской лотерее

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель американского штата Арканзас в канун католического Рождества выиграл в лотерею $1,817 млрд. Об этом сообщает телеканал CBS News.
Выигрыш стал вторым по величине в истории США. Вероятность джекпота составляла 1 к 292,2 млн.
Участник популярной в США лотереи Powerball выбрал в рождественском розыгрыше цифры 4, 25, 31, 52, 59 и 19, они оказались выигрышными.
«Джекпот Powerball был выигран в Арканзасе! В билете, проданном в Арканзасе, сошлись все шесть цифр», — говорится в заявлении организаторов лотереи.
При желании победитель может забрать выигрыш сразу, однако в этом случае вся полученная им сумма будет сокращена до $834,9 млн. Он также может получить приз в полном размере, но в виде регулярных платежей в течение 30 лет. -0-